İstanbul’da 2 gün boyunca kayıp olan ve Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, memleketi Şanlıurfa’da gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeye katılanlar Şirin’inin mezarına gelinlik ve papatyalar bırakırken yakınları ise katilin idam edilmesini istedi.

İstanbul’da kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cesedi, Feriköy Mezarlığı’nda bulunmuştu. Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada Şirin’in, 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Örün, cinayeti işlediğini itiraf ederken sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Küçük Şirin Şanlıurfa’da gözyaşlarıyla defnedildi

İstanbul’da yapılan otopsinin ardından Şirin’in cenazesi memleketi Şanlıurfa’ya getirildi. Şanlıurfa Yeni Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cansız bedeni, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mezarına gelinlik ve papatyalar bırakıldı

Küçük kızın mezarına gelinlik ve papatyalar bırakıldı. Mezara sarılan yakınları gözyaşlarına boğularak, katilin idam edilmesini istedi.