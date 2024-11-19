İstanbul’da ara tatilin sona ermesiyle okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, sürücülere toplamda 16 bin 729 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin sona ermesiyle okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Göztepe D-100 yan yol mevkisinde gerçekleştirilen denetimde servis araç ve şoförlerinin gerekli evrakları kontrol edildi.

Ekiplerce denetlenen bir servis aracının personel servisi olup, öğrenci taşıma yetkisi olmadığı tespit edildi. Araç trafikten 30 gün men edilirken, servis şoförüne 12 bin 977 lira para cezası uygulandı. "Dur" levhası olmayan bir başka servis şoförü ise, “Dur levham düşmüştü o yüzden bin 500 lira ceza yedim. Yapılan denetlemeler iyi oluyor, gerekli düzenlemelerin olmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı. Yapılan denetimlerde toplamda 16 bin 729 lira cezai işlem uygulandı.