İstanbul’da okul çevrelerine, umuma açık yerlere ve okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 4 bin 269 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Denetimler sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişi ile 12 asker kaçağı yakalandı.

İstanbul’da okul çevrelerine, umuma açık yerlere ve okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 4 bin 269 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Denetimler sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişi ile 12 asker kaçağı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilgili emniyet birimlerinin katılımıyla okul çevrelerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik geniş çaplı denetim yapıldı.

İl genelinde dün 117 okul ve çevresinde gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 269 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Bu denetimlerde 7 aranan kişi ile 12 yoklama kaçağının yakalandığı belirtildi. Bu denetimlerde 5 kişiye çeşitli suç çerçevesinde adli işlem yapılırken, kurusıkı silah olarak da tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen 1 silah ele geçirildi. Ayrıca söz konusu denetimlerde 500 aracın kontrol edildiği, bunların 25’ine işlem yapıldığı aktarılırken, 262 okul servisinin de denetlediği kaydedildi. Bu denetimlerde bir servis sürücüsüne işlem yapıldığı öğrenildi. Kent genelinde 80 metruk binayı kontrol eden polis ekipleri, 127 internet kafe, 172 kıraathane, 189 park ve bahçe, 145 şans oyunları bayi ile 121 alkol ve tütün satışı yapan yerleri kontrolden geçirdi.

Bu denetimlerde de kaçak sigaralara el koyan polis, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 30 merminin yanı sıra biri satır niteliğinde 2 kesici ve delici alet ele geçirdi.