Son ders zilinin çalmasıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi tamamlanırken, İstanbul’da öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Karne dağıtım törenine katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Son ders zilinin çalmasıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi tamamlanırken, İstanbul’da öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Karne dağıtım törenine katılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022’de başlayan birinci dönemi, bugün çalan zille sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 19 milyona yakın öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. İstanbul’da da karne heyecanı vardı. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken Mimar Sinan Ortaokulu’nda karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Törende okulda balon uçurma, dans gösterisi ve şiir okuması gibi etkinlikler düzenlendi. Karne almak için sıraya giren öğrencilere karnelerini veren Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, kitap hediye ederek onları tebrik etti.

Öğrencilik zamanlarını özlediğini ifade eden Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, “Belediye başkanımla yaptığım sohbette karne alacak mıyız, öğrencilik günlerimize geri dönecek miyiz diye düşünmeden edemedik. Çünkü gerçekten öğrencilik günlerimizi özlemişiz. Biz de sizlerle yaşıyoruz. 2022-2023 karne dönemi itibariyle yapılan çalışmalar dolayısıyla idarecilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yakında robotik kodlama merkezinin açılacağı müjdesini veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bölgemiz eğitimde en iyi yerlerde olsun istiyoruz. Çocuklarımız için ilkokul, ortaokul ve lisede marka işleri çıkaracağız. Yakında açacağımız spor salonunda üstü robotik kodlama merkezi olacak. Oralarda çocuklarımız araştırma ve geliştirme yapacaklar. Dijital çağa ayak uydurmamız için bizim altyapı hazırlamamız lazım. Eğitim döneminiz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

İleride uçak mühendisi olmak istediğini söyleyen 9 yaşındaki Poyraz Malok, “Çok mutlu hissediyorum, takdir alacağımı bilmiyordum bana sürpriz oldu. Kar yağarsa Kartepe’ye gitmek istiyorum. Kitap okuyup, ödevlerimi yapacağım, arkadaşlarımla buluşacağım. Uçak motoruna çok çalışıyorum. İleride uçak mühendisi olmak istiyorum” dedi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen 1.sınıf öğrencisi Seyit Sarp Sarıcan, “Karne aldığım için çok mutlu hissediyorum. Tatilde ödev yapacağım, kitap okuyacağım ve dinleneceğim” diye konuştu. 2 haftalık tatilin ardından 2. eğitim öğretim dönemi 6 Şubat’ta başlayacak.