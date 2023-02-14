6 Şubat Pazartesi Günü sabahı merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde evleri yıkılan depremzedelerin yaraları sarılıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde afet bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK’ya bağlı yurtlarda misafir edileceğini duyurmuştu.

Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara depremzedelerin yerleştirilmesine karar verilmesinin ardından İstanbul Cevizlibağ’daki Atatürk Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, evlerine dönmeye devam ediyor.

DASK’ta üst sınır 640 bin TL

DASK’ta üst sınır 640 bin TL

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