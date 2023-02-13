2022-2023 akademik yılının bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verilmesinin ardından KYK’ya bağlı Cevizlibağ’daki Atatürk Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, yurttan çıkış yapmaya başladı. Eşyalarını toplayan öğrenciler aileleriyle birlikte memleketlerine dönmek için yola çıktı.

6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan depremzedelerin yaraları sarılıyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde afet bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK’ya bağlı yurtlarda misafir edileceğini duyurmuştu.

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