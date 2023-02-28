İstanbul’da öğrenciler, deprem bölgesindeki afetzede çocuklara "Canım Arkadaşım" kampanyası ile destek elini uzatarak ’Yalnız değilsiniz’ mesajı veriyor. Pendik Belediyesi tarafından hayata geçirilen kampanyada; öğrenciler tarafından içerisine kitap, oyuncak, atıştırmalıklar ve kendi mesajlarının konulmasıyla hazırlanan hediye kutuları depremzede çocuklara ulaştırılacak.

İstanbul’da öğrenciler, deprem bölgesindeki afetzede çocuklara "Canım Arkadaşım" kampanyası ile destek elini uzatarak ’Yalnız değilsiniz’ mesajı veriyor. Pendik Belediyesi tarafından hayata geçirilen kampanyada; öğrenciler tarafından içerisine kitap, oyuncak, atıştırmalıklar ve kendi mesajlarının konulmasıyla hazırlanan hediye kutuları depremzede çocuklara ulaştırılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak ve depremzede çocuklara moral vermek için Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle "Canım Arkadaşım" kampanyası hayata geçirildi. Kampanya çerçevesinde, Pendik ilçesi genelindeki okullarda toplanan kitap, oyuncak ve atıştırmalıklar; ilçedeki okullarda eğitim gören çocuklar ve gönüllüler tarafından hediye kutusuna konularak özenle hazırlanıyor. Pendikli çocukların, depremzede çocuklar için yazdıkları ’Geçmiş olsun’, ’Sizi çok seviyoruz’ gibi mesajların ve çizdikleri resimlerin de konulduğu hediye kutuları, destek olmak amacıyla deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.

Projeye destek olan Yağmur Uzun isimli öğrenci, "Depremde çocuklar için çok üzüldüm. Onlara sürprizler aldık" dedi.

Öğrencilerden Toprak Bağışcan, "Sevgili arkadaşlar sizi çok seviyorum. Onlar iyileşirse biz daha çok seviniriz" diye konuştu.

Muharrem Yağız Tüysüz, "Depremzede çocuklar için çok üzülüyoruz. Bütün sınıflar hediye hazırladı, biz de hazırlıyoruz. İnşallah hediyelerinize kavuşursunuz ve mutlu olursunuz. Kolileri gönderen Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

İngilizce Öğretmeni Emine Akbaş, "Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki ‘Canım Arkadaşım’ projesinde öğrencilerimizle hediye kutular hazırladık. Hediye paketlerinin içine gıda malzemeleri, atıştırmalıklar ve oyuncaklar yerleştirdik. Bir nebze de olsa çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi niyet edindik. Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin’e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.