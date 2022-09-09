Şişli’de şüphe üzerine durdurulmak istenen bir şahıs, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Metrelerce süren kovalamaca sonucu şahıs Kağıthane’de polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen anlar İHA kameralarına yansırken, kelepçelenerek gözaltına alınan şahsın “hırsızlık” suçundan arandığı ve 2 yıl 1 ay hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Şişli’de şüphe üzerine durdurulmak istenen bir şahıs, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Metrelerce süren kovalamaca sonucu şahıs Kağıthane’de polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen anlar İHA kameralarına yansırken, kelepçelenerek gözaltına alınan şahsın “hırsızlık” suçundan arandığı ve 2 yıl 1 ay hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 14.30 sıralarında Şişli Kuştepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte uygulama yapan İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği görevlileri, hareketlimden şüphelendiği bir şahsı durdurmak istedi. Ancak polis ekiplerini gören şahıs, bir anda koşarak kaçmaya başladı.

Polis ve şüpheli kovalamacası kamerada

Şahsın peşini bırakmayan polis, onu cadde ve sokaklarda metrelerce kovaladı. Kağıthane’deki ara bir sokaktaki araziye giren şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalanarak yere yatırıldı. Etkisiz hale getirilen şahıs kelepçelendikten sonra yaya olarak götürüldüğü polis otosuna konuldu. Nefes kesen o anlar ise İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınan Hakan K.’nın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda “hırsızlık” suçundan arandığı ve 2 yıl 1 ay da kesilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Şişli Kuştepe Polis Merkezi Amirliği’nde ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Hakan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.