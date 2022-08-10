İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kurye olarak çalışan Batman’ın Kozluk ilçesi nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Ali Ataç, dün akşam saatlerinde iş çıkışı evine dönerken, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan 21 yaşındaki kurye olay yerinde feci şekilde can verdi. Ataç’ın cenazesi Batman’ın Kozluk ilçesine getirilerek Alıçlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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