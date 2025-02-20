İstanbul Valisi Davut Gül, 20 Şubat'ı 21 Şubat Cuma'ya bağlayan gece saat 00.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyururken, il genelindeki tüm okulların 21 Şubat Cuma günü de tatil edildiğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da aralıklarla etkili olmaya devam eden kar yağışıyla ilgili Karla Mücadele ve Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı AFAD İl Müdürlüğü'nde, İstanbul Valisi Davut Gül’ün başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Buna göre İstanbul'da yürütülen karla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda; 39 İlçe Kaymakamlığı tarafından ilçelerdeki karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi de verildi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmalarında 10 bin 147 araç, 35 bin 731 personel görev yaptığını belirten Vali Gül, kar yağışının etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren çalışmalarda toplam 21 bin 194 ton tuz, 500 ton solüsyon ve 43 ton üre kullanıldığına dikkati çekti.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'daki tüm okulların 21 Şubat günü de tatil edildiğini açıklarken, alınan tatil kararının üniversiteleri kapsamadığı, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini bildirdi. Vali Gül ayrıca, bu gece saat 24.00 itibariyle her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını açıkladı.