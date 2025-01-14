İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-7” operasyonunda; 11 Milyon 225 Bin adet Uyuşturucu Hap, 1 Ton 275 Kg Katkı Maddesi ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın bir süredir uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik sürdürdüğü "Narkokapan" operasyonlarının 7'ncisi bu kez İstanbul'da gerçekleştirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 şüpheli yakalandı.

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; “geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.” Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" mesajını verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1879030548426850807

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kg katkı maddesi, 364 kg ağırlığında boş kapsül, 6 adet uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve 73 adet alüminyum blester rulosu ele geçirildiği kaydedildi.