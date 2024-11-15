Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda seyir halindeki sürücüsüz metro 5 durağı pas geçerek ilerledi. Yolcuların acil durdurma butonuna basmasının ardından Altınşehir durağı yakınlarında duran trenden raylara inerek yürüyen yolcular, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Üsküdar’dan Samandıra’ya seyir halinde olan metro, iddiaya göre Bulgurlu durağında yolcuları indirdikten sonra, Ümraniye-Çarşı-Yamanevler-Çakmak ve Ihlamurkuyu duraklarında durmadan seyrine devam etti.

Bu duraklarda inmesi gereken yolcuların, acil durdurma butonuna basmasına rağmen bir süre daha seyrine devam eden metro, Altınşehir durağına yakın bir yerde hat üzerinde durdu.

Yolcular, kendi imkanlarıyla metrodan indikten sonra raylar üzerinde bir süre yürüyerek istasyona varabildi. Raylarda yürüyen yolcular o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.