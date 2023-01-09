Şişli’de çekçek arabalı hırsızlar bir akaryakıt istasyonunun girişindeki yerden 12 adet mazgal çaldı. Yerine yenileri yerleştirilen mazgalları 2 gün sonra tekrar çalmaya gelen hırsızlar, bu kez baltayı taşa vurdu. Çalışan tarafından sopalı müdahaleye uğrayan hırsızlar arabalarını bırakıp apar topar kaçtı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, olayla ilgili şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

Şişli’de çekçek arabalı hırsızlar bir akaryakıt istasyonunun girişindeki yerden 12 adet mazgal çaldı. Yerine yenileri yerleştirilen mazgalları 2 gün sonra tekrar çalmaya gelen hırsızlar, bu kez baltayı taşa vurdu. Çalışan tarafından sopalı müdahaleye uğrayan hırsızlar arabalarını bırakıp apar topar kaçtı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansırken, olayla ilgili şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah karşı cadde üzerinde dolaşan çekçek arabalı şahıslar, bir akaryakıt istasyonunu gözüne kestirdi. Şahıslar ardından arabalarını kenara koyarak istasyon girişindeki mazgalları çıkartmaya başladı. Farklı zaman aralıklarında gelerek toplamda 12 adet mazgal çalan hırsızlar, kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen istasyon yetkilileri, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için çalınan mazgalların yerine yenisini koydu.

Tekrar hırsızlığa gelince baltayı taşa vurdular

Şahısların tekrardan geleceğini düşünen yetkililer, çalışanları uyardı. Olaydan tam 2 sonra sonra aynı saatlerde istasyonun girişine gelen hırsızlar, mazgalları çalmak istedi. Şahıslar mazgalları sökeceği esnada eline sopa alan istasyon çalışanı, hırsızlara müdahale etti. Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, arabalarını bile alamadan apar topar kaçarak kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından istasyon yetkilileri, şahısların çekçek arabalarına ise el koydu. Olayla ilgili yetkililerin şikayette bulunmadığı öğrenildi.