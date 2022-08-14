İstanbul Eyüpsultan’da sabaha karşı araçla gelen hırsızlar, park halindeki lüks otomobillerin ön konsollarını çaldı. Saniyeler süren olayda önce araçların camını kıran hırsızların araçlarından bile inmeden gerçekleştirdiği hırsızlık anları kameralara yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan’da sabaha karşı araçla gelen hırsızlar, park halindeki lüks otomobillerin ön konsollarını çaldı. Saniyeler süren olayda önce araçların camını kıran hırsızların araçlarından bile inmeden gerçekleştirdiği hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Eyüpsultan Göktürk ve Kemerburgaz’da sabaha karşı otomobille gelen hırsızlık çetesi, park halindeki lüks otomobilleri gözüne kestirdi. Ardından harekete geçen şahıslar, geldikleri araçlarının içerisinden uzanarak camını kırdıkları araçların içerisine girip, ön konsolları çalarak kaçtı. Bir başka olayda ise araç sahibi Kemerburgaz Mimarsinan Mahallesi’nde bir sokak önüne aracını park ederek evine gitti. Bu sabah aracın camını kıran hırsızlar, ön konsolu söküp götürdü. Aracın alarmının çalmasına aldırış etmeden yaklaşık bir dakikada lüks otomobilin ön konsolunu çalan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şu ana kadar 4 aracın ön konsolunun çalındığı öğrenildi.

Görüntülerde, park halindeki lüks aracın yanına bir otomobille iki kişi geliyor. Bu kişilerden birinin araçta beklediği görülürken, diğerinin lüks otomobilin camını kırıp konsolu çaldığı ve iki şahsın araçla olay yerinden kaçtığı görülüyor.