Sarıyer’de farklı zamanlarda park halindeki lüks 3 aracın ön konsol, hayalet gösterge ve direksiyonları hırsızlar tarafından camları kırılarak çalındı. Hırsızlık anlarından biri kameralara yansırken, araçlarda çalınmadık yer bırakamayan şahıslar kayıplara karıştı. Polis ekipleri sahiplerini maddi zarara uğratan hırsızların peşine düşerken, araç sahibi Murat Gelturan, “Buraya taşınalı iki üç gün olmuştu, bize de sürpriz oldu. Aracı çalmaya gerek duymamışlar zaten. Direksiyonu, dijital ekranı falan çalmışlar” dedi.

Sarıyer’de farklı zamanlarda park halindeki lüks 3 aracın ön konsol, hayalet gösterge ve direksiyonları hırsızlar tarafından camları kırılarak çalındı. Hırsızlık anlarından biri kameralara yansırken, araçlarda çalınmadık yer bırakamayan şahıslar kayıplara karıştı. Polis ekipleri sahiplerini maddi zarara uğratan hırsızların peşine düşerken, araç sahibi Murat Gelturan, “Buraya taşınalı iki üç gün olmuştu, bize de sürpriz oldu. Aracı çalmaya gerek duymamışlar zaten. Direksiyonu, dijital ekranı falan çalmışlar” dedi.

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz 10 Kasım Perşembe günü saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda lüks otomobilin sahibi Murat Gelturan, aracını akşam saatlerinde evinin önüne park etti. Sabah saatlerine işe gitmek için dışarıya çıkan adam gördüğü manzara karşısında şaştı kaldı. Aracının arka kelebek camının kırıldığı ve içerisine girildiğini anlayan Gelturan, ön konsol ve direksiyonun çalındığını fark etti. Olayın ardından araç sahibi polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta parmak izi incelemesi başta olmak üzere bir dizi çalışma yaptı. Polis, güvenlik kamera kaydının bulunmadığı öğrenilen sokakta hırsızlı olayını gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“Buraya taşınalı iki üç gün olmuştu, gerçekten bize de sürpriz oldu”

Olayla ilgili konuşan araç sahibi Murat Gelturan, “Dün akşam aracımı kendi sokağıma, evimin önüne park ettim. Sabah uyandığımda aracın camının kırıldığını gördüm. Direksiyonu, ekranı yani araçtaki dijital her şeyi çalmışlar. Biz herhangi bir alarm ya da bir şey duymadık. Zaten hemen burada oturuyoruz. Zaten buraya taşınalı iki üç gün olmuştu. Bize de sürpriz oldu gerçekten. Sabah polis arkadaşlar, olay yeri inceleme ekipleri falan geldiler. Bir şey çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Yaklaşık 150-200 bin liralık bir zararımız var. Aracı çalmaya gerek duymamışlar zaten direksiyonu, dijital ekranını falan çalmışlar. Biz gereken incelemeleri, ifade ve fotoğrafları verdik. Buradan sonrası emniyete bağlı, onlardan gelecek haberi bekliyoruz” dedi.

Özel güvenlikli sitenin otoparkında aracı soyuldu

Tarabya’da geçtiğimiz Perşembe günü saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda da Mehmet Ali Türkoğlu (72), lüks otomobilini akşam saatlerinde yaşadığı özel güvenlik görevlisi olan sitenin otoparkına park etti. Sabah saatlerinde komşularının aramasıyla uyanan Türkoğlu, aracının camının kırıldığını ve içerisindeki konsolların çalındığını gördü. Türkoğlu’nun ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, araç içerisinde bir süre inceleme yaptı. Çevrede çalışma yapan polis ekipleri, olayı gören herhangi bir güvenlik kamera kaydının olmadığını tespit etti. Polis ekiplerinin bölgedeki görüntüleri inceleyerek hırsızları yakalama çalışmalarını sürdürdüğünü öğrenildi.

“Bütün konsol sökülüp alınmış, 100 bin liranın üzerinde bir masraf var”

Olayla ilgili konuşan araç sahibi Mehmet Ali Türkoğlu, “Akşam saatlerinde aracımı, sözde güvenlikli olan oturduğum bu sitenin içerisine park ettim. Maalesef komşuların uyarısıyla uyandık. Arabanın içerisine girilmiş, camlar gördüğünüz gibi tamamen kırılmış, bütün konsol sökülüp alınmış. Tahminen 100 bin liranın üzerinde bir masraf vardır” ifadelerini kullandı.

Hayalet gösterge soygunu kamerada

Öte yandan geçtiğimiz aylarda yine Tarabya’da meydana gelen olayda ise Ömer B., sabah saatlerinde 34 GP 3700 plakalı otomobili, sokak üzerinde park ederek ayrıldı. Ardından evine giden Ömer B., rahatsızlanan ağabeyi Y.B.’nin yanına gitmek için ertesi sabah aracının başına geldiğinde şoke oldu. Aracının şoför mahallinde bulunan camının kırılarak içeriye girildiğini ve hayalet göstergesinin çalındığını gören Ömer B. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis hırsızların peşinde

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmalarda motosikletle gelen kasklı 2 şahsın aracın camını kırdığını ve hırsızlık yaptığını güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. Ayrıca aracı torpido gözünden de aracın ve Ömer B.’nin iş yerinin yedek anahtarlarının çalındığı öğrenildi. Polis araçları soyan hırsızları yakalamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.