İstanbul’da Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği’nin (LojiDer) 1’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi. Toplantıda Genel Kurul Divan Başkanı ve heyeti seçildi.

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Derneği’nin (LojiDer) 1’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Genel Kurul Toplantısında üye firma temsilcileri, sektörden firmalar katıldı. 1 dakikalık saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Genel Kurul Divan Başkanı ve heyeti seçildi. Toplantı LojiDer Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kayıhan Özdemir Turan’ın açılış konuşmasıyla devam etti. Faaliyet raporunun sunulduğu toplantıda 01 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arası dernek işletme hesap özeti ve gelir gider tablolarının okunarak onaylandı. Toplantıda ayrıca 27 Eylül - 31 Aralık 2024 tarihleri arası iktisadi işletme hesap özeti ve gelir gider tabloları açıklandı. Ayrıca dernek denetim raporunun da okunarak onaylandığı toplantıda iktisadi işletme denetim raporu anlatıldı. Dernek yıllık aidatının ve giriş aidatının belirlendiği programda derneğin 2025 yılı bütçesiyle iktisadi işletmenin 2025 yılı bütçesi görüşülerek onaylandı.

"Sadece yurt içinde değil uluslararası ve bölgesel boyutta da ilklere imza attık"

Programda bir konuşma yapan Lojider Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kayıhan Özdemir Turan, "1. Genel Kurulumuzu yapmak üzere üyelerimizle ve meslektaşlarımızla İstanbul’da bir araya geldik. Çok heyecanlayız. Çok çalıştık. Motivasyonumuz yüksek. Geçtiğimiz sene içinde ne kadar birinci senemiz olsa da ilklere imza attık. Şu anda 345 kurumsal üyemiz var. Türkiye’nin 7 bölgesinde 29 ilde bu 345 kurumsal üyeyle 2023 sayısal değerleriyle 3 milyar dolar ciro 15 binin üzerinde istihdam ki bunların yüzde 20’si kadın, kadın sürücülerin olduğu büyük bir aile olduk. Ailemizle yönetim kurulu toplantılarımızı çeşitli illerde gerçekleştirdik. Bu illerde çeşitli ticaret ve sanayi odası başkanlarımızı ziyaret edip o odalardaki meslek komitesi üyelerimizle bölgesel konuları ele aldık. Sadece yurt içinde değil uluslararası ve bölgesel boyutta da ilklere imza attık. Heyecanımız yüksek. Önümüzdeki yıl da üye sayımızı artırmak, üyelerimizin bulunduğu il sayısını da 35, 40’lara çıkarmak ana hedeflerimizden biri. Sektördeki STK’larla görüştük. Onları ziyaret ettik. İş birliği anlaşmaları yaptık. Aynı zamanda üniversitelerimiz bizim için önemli. Şu ana kadar 11 üniversitemizle iş birliği protokolü imzaladık" dedi.