Meteorolojinin yaptığı lodos uyarılarının ardından özellikle sahil kesimlerinde etkili olurken yüksek dalgaların oluştuğu görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da lodos uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü. Rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 36 kilometreye kadar çıktı. Lodos, Avcılar Ambarlı sahilinde de etkisini gösterdi. Küçükçekmece ve Avcılar kıyılarında dalgalar kıyıya vururken, açıkta bulunan balıkçı teknelerinin lodos etkisiyle savrulduğu görüldü.