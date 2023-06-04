Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı saat 9.30’da başladı. İstanbul’da da on binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınava girmek için okullara koştu. Veliler ise okul önünde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Türkiye genelinde 1 milyonu aşkın öğrencinin ter dökeceği LGS heyecanı başladı. İstanbul’da sınavın gerçekleştirildiği okullardan biri olan Bahçelievler’deki Bağlar Ortaokuluna gelen öğrenci ve velilerin büyük heyecan yaşadığı görüldü.

"Zor bir süreç oldu"

Sınava sıkı hazırlandığını dile getiren Zehra Alpay, “Çok heyecanlıyım. Zor bir süreç oldu. Heyecan ve streste vardı. Genellikle konu tekrarları yapmaya özen gösterdim. Soru çözümleri falan yaptım. Olacak inanıyorum. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’ni kazanmak istiyorum. Hayalim o ama bunun dışında nitelikli bir anadolu lisesi olursa daha iyi olur” dedi.

"Genellikle denemeler yapıp netlerimi hesapladım"

Sınava gireceği için heyecanlı olduğunu belirten Muhammed Arda Bozacı “LGS birinci dönem konuları olduğu için basit olduğunu düşünüyoruz. Yeni nesil sorular biraz zorlayabilir. O yüzden korkuyoruz. Genellikle denemeler yapıp netlerimi hesapladım. Sonuca göre çözemediğim soruları tespit ettim. Olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Sınav iki oturumda gerçekleşecek

LGS’nin birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturumu ise saat 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.