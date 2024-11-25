Arnavutköy Karaburun Limanı’nda hafta sonu denize açılan balıkçılar, geri dönüşte zor anlar yaşadı. Tekneler limana yanaşamazken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıların ardından Arnavutköy Karaburun Limanı’nda hafta sonu denize açılan balıkçılar geri dönüşte zor anlar yaşadı. Balıkçı tekneleri, oluşan yüksek dalgalar nedeniyle alabora olma tehlikesi geçirdi. Yaşananları vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde teknelerin liman girişinde biriken kumlar ve yüksek dalgalar nedeniyle limana yanaşmakta zorluk çektiği görüldü.