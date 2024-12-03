İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli bireylerle engelli olmayanları aynı sahada buluşturdu. İBB Fatih Spor Kompleksi’nde yapılan etkinlikte yüzme, golbol ve parkur alanlarında yarışmalar düzenlendi. İSTANBUL (İGFA) - “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganı ile gerçekleştirilen programa Spor İstanbul tesislerinde spor yapan engelli bireyler, spor okulu öğrencileri, milli sporcular, tesis çevresindeki okullarda öğrenim gören lise öğrencileri, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi (ÖZGEM) öğrencileri, Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü ve Spor İstanbul çalışanları katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bir farkındalığa imza atılan etkinlikte; yüzme, golbol ve parkur alanlarında hem kıyasıya yarış düzenlendi hem de eğlenceli anlar yaşandı. Programa İBB Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Sportif Değerlendirme Müdürü İlker Öztürk, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur, İBB Engelliler Şube Müdürü Suna Hayıroğlu ve Spor İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Yıldız katıldı.

Çok sayıda engelli ailesinin de tribünlerden izlediği etkinlikte 4 yaş ve üzeri engelli ve engelli olmayan sporcular yüzme yarışları ve golbol maçlarının yanı sıra eğlenceli parkur oyunları oynadı. Bir golbol maçında engelli olmayan Spor İstanbul çalışanları da empati kurmak ve farkındalık yaratmak adına, gözlerini kapatarak maç yaptı. Günün sonunda tüm engelli bireylere madalya takdim edilirken, toplu hatıra fotoğrafları da çekildi.

Engelli bireyleri fiziksel aktiviteye teşvik etmek ve sporu erişilebilir kılmak için 35 tesiste hizmet sunan İBB Spor İstanbul, bu yıl 11 farklı branşta 5 bin 476 engelli bireyi sporla buluşturdu. İBB Spor İstanbul, her yıl Down Sendromu Farkındalık Günü, Otizm Farkındalık Günü, Engelliler Haftası ve Engelliler Günü’nde özel etkinlikler düzenleyerek, toplumsal duyarlılığın artırılması için çalışıyor.