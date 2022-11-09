İstanbul’da köprüler Karabağ Zaferi’nin 2. yıl dönümünde Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve yeşile büründü.

İstanbul’da köprüler Karabağ Zaferi’nin 2. yıl dönümünde Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve yeşile büründü.

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Azerbaycan’ın Karabağ’ı Ermenistan’ın işgalinden kurtarmasının yıl dönümü olan 8 Kasım’da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve yeşil ile aydınlatıldı.