Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da “Konya Günleri” düzenlenecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da “Konya Günleri” düzenlenecek.

Konya Büyükşehir Belediyesinin İstanbul Atatürk Havalimanında gerçekleştireceği “Konya Günleri” için hazırlıklarını tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikle Konya’nın somut ve soyut bütün güzelliklerini Konya sevdalıları ile buluşturmak ve hemşehrilik hukukunu geliştirmek istediklerini belirtti. Başkan Altay, “Konyamızın ilçeleri ile kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ve yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı Konya Günleri’ne Büyükşehir Belediyemizle birlikte; ilçe belediyelerimiz, kamu kuruluşlarımız, gıda sektöründen Konyalı esnaflarımız, sanayi firmalarımız, üniversitelerimiz, oda ve birliklerimiz katılım sağlayacak. Program dahilinde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik birçok aktivite planladık. Dört gün boyunca başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere İstanbul’da yaşayan herkese şehrimizin güzelliklerini yaşatmaya çalışacağız. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Atatürk Havalimanında düzenleyeceğimiz etkinliğimize herkesi davet ediyorum” dedi.

Atatürk Havalimanı Bakırköy Kaymakamlığı yanında düzenlenecek İstanbul Konya Günlerinin açılışı 29 Eylül Perşembe günü saat 17.00’de yapılacak. Etkinlik 2 Ekim Pazar akşamına kadar 11.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.