İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 46 hükümlü yakalandı.

İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 46 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 24 Şubat günü haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması için 70 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında hırsızlıktan 39 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.B., 15 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.Y., 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.A., 10 yıl hapis cezası bulunan R.Ç. ile dolandırıcılıktan 20 yıl hapis cezası bulunan K.Ö., cinsel saldırı suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ç., yağma suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.Ç., tehdit suçundan 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan C.B.’nin de bulunduğu toplam 46 hükümlü yakalanarak, gerekli işlemlerin yapılması için bölge polis merkezi amirliklerine teslim edildi.