Arnavutköy’de bir çatıya çıkan 3 keçinin etrafa doğru oynarcasına koşturması renkli görüntüler oluşturdu. Bir süre çatıda koşturan keçiler daha sonra beslendikleri alana geri döndüler.

İstanbul Arnavutköy’de bir evin çatısına çıkan 3 keçi vatandaşların ilgi odağı oldu. Yoldan geçen araç sürücüleri ve yayalar keçilerin çatıda koşturmasını izledi. Birbirleri ile adeta oynarcasına çatı üzerinde koşturan keçiler görenleri gülümsetti. Bazı sürücülerin ise yoldan geçerken yavaşlayarak keçileri bir süre izlediği görüldü. Keçiler bir süre çatıda dolaştıktan sonra beslendikleri alana geri döndü.