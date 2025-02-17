İstanbul’da düzenlenen Yöresel Kaz Tiridi Aile ve Kültür Buluşması renkli görüntülere sahne oldu. 3 bin kişiye kaz tiridi ikram edildi.

Samsun’da uzun yıllardan beri yapılan kültür mirası Kaz Tiridi, çeşitli etkinliklerle yaşatılmaya devam ediyor. Samsun’un Ladik ilçesine özgü lezzetlerden olan kaz tiridi, özel olarak beslenip kışın yağlandıktan sonra kesilen kazların, odun ateşinde saatlerce kızartılmasıyla yapılıyor. Bulgur pilavı ve yufka eşliğinde sofraya geliyor. Gelecek nesillerin de öğrenmesi, tanışması ve kaynaşması amacıyla da Ladik Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (LAFED) tarafından etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl 4’üncü gerçekleştirilen buluşmada 3 bin kişiye kaz tiridi ikram edildi. Tirit şenliği renkli görüntülere sahne olurken, kadınların maharetli ellerinden çıkan kaz tiridinin detaylarını Züleyha Ercan anlattı.

"Ladik Tiridi’ni yemeyen ben tirit yedim demesin"

65 yaşındaki Züleyha Ercan, kaz tiridinin püf noktalarını ve hazırlanışını anlattı. Ercan, gençlere öğretmek amacıyla kaz tiridi programı tertiplediklerini ifade etti. Ercan, "10 yıl öncesine kadar gençlerimiz unutmuştu. Yeni nesil öğretmesi için çabalıyoruz. Ben annemden gördüm, annem de annesinden gördü. Biz her sene kadınlar olarak komşularımızla hazırlayıp ikram ediyoruz" dedi.

Kaz tiridinin kaşık ve çatal kullanılmadan yendiğini söyleyen Ercan, yufka ekmeğiyle tutarak yenildiğini belirtti. Programa özel olarak 80 kaz, 100 kilo bulgur ve bin 600 yufka hazırlandığını anlatan Ercan, 3 bin kişiye ikram ettiklerini dile getirdi.

"Sadece Ladik’e özgü bir lezzettir"

Kaz tiridinin sadece Ladiklilere özgü olduğunu ifade eden Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, "Şu kalabalığı bir araya getirmek özveri isteyen bir mücadeledir. 56 köyümüz, 11 merkez mahallemiz var. Toplam 67 mahalleye sahibiz. Benim gönlümden geçen her birinin tek bir çatı altında görmek istiyoruz. Bunu da başaracağız" diye konuştu.

"İhtiyaç sahiplerine destek oluyoruz"

İhtiyaç sahibiplerine destek olduklarını belirten Ladik Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (LAFED) Genel Başkanı Murat Salurlu, "Aynı sofrada bütün Ladikliler’i bir araya getiriyoruz. Buluşuyoruz, tanışıyoruz, kaynaşıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla çocuklarımıza, gençlerimize, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milli bir sorumluluktur"

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tiryaki, Samsunlular’ın her zaman birlik içerisinde olduğunu söyleyerek yöresel kültürü yaşatmanın milli bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Etkinliğe katılan gençlerden Ahsen Özkul ise, Ladik’in doğal ve yöresel tüm güzelliklerinin herkes tarafından bilinmesi için anlamlı olduğunu belirtti. Özkul, "Ladik’in ruhu İstanbul’da yaşatılıyor" diye konuştu.

Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı, siyasi parti temsilcileri, federasyon ve dernek başkanlarının da katıldığı program, çeşitli ödüllerin takdimi ve protokol konuşmalarının ardından sona erdi.