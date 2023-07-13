Meteorolojinin uyarılarının ardından kent genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya başladı. Güneşten korunmak isteyenler çeşitli önlemler alırken, kimi vatandaşlar da serinlemek için sahil kenarlarında denize girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı uyarıların ardından kent genelinde kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 35 dereceyi gördüğü şehirde, dışarıdaki vatandaşlar güneşin yakıcı etkisinden korunmak için çeşitli önlemlere başvurdu.

Sıcaktan bunalanlar Karaköy’de denize girdi. Karaköy İskelesinde, sıcaktan bunalan bir grup genç, denizin kirliliğine aldırış etmeden kendilerini suya bıraktı. Taksim Gezi Parkı’nda vatandaşlar gölgelerin altına geçerek çimlerde uzandı. Şehrin en yoğun yerlerinden olan İstiklal Caddesi’nde ise güneşten korunmak isteyenlerin bazıları şemsiye ile dolaştı, bazıları da bol bol su içerek ferahlamaya çalıştı.

Havyanlar da etkilendi

Kavurucu sıcaklardan hayvanlar da nasibini aldı. Meydanda bulunan süs havuzunun etrafında toplanan güvercinler, serinlemek için suyu kullandı. Meydan ve çevresindeki sokak hayvanları ise güneşten etkilenmemek için gölgelere kaçtı.