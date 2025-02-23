İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı beş gündür gece gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda AKOM tarafından yürütülen çalışmalarda, binlerce personel ve yüzlerce araç, kentin dört bir yanında seferber oldu. İBB ekiplerinin beş gün boyunca kesintisiz çalışarak İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı sergilediği başarılı mücadele, vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Özellikle gece gündüz demeden görev yapan yol bakım, ulaşım, veteriner hizmetleri ve afet yönetim ekipleri şehri adeta ayakta tuttu.

KAR KALINLIĞI 47 CM’E ULAŞTI

19 Şubat’tan itibaren etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul’da etkili oldu. Şehrin güney kesimlerinde 10 cm’ye varan, D100 ve TEM otoyolları arasındaki bölgelerde 15-30 cm, kuzey kesimlerinde 20-40 cm arasında, kırsal ve yüksek kesimlerinde ise 47 cm’e varan kar kalınlığı gözlendi.

AKOM verilerine göre, kar yağışı dün gece boyunca aralıklarla devam etti ve şehir merkezinde -2°C’lere, kuzey ve kırsal bölgelerde ise -7’lere kadar düşen minimum sıcaklık değerleri ölçüldü.

Buzlanma riski nedeniyle ekipler tuzlama ve solüsyon çalışmalarıyla yolları açık tuttu.

4.140 KM YOLDA KESİNTİSİZ MÜDAHALE

İBB’nin sorumlu olduğu 4.140 km’lik yol ağı boyunca yoğun bir mücadele verildi. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, ana arterler, meydanlar, metro ve otobüs giriş-çıkışları, hastane ve okul çevreleri gibi kritik noktalarda kesintisiz görev yaptı. Toplamda 13.115 personel ve 3.582 araç ile İstanbul’un ulaşımını açık tutmak için dev bir operasyon yürütüldü.

YOLLARDA 84 BİN TON TUZ KULLANILDI

Yoğun kar yağışı süresince 19 Şubat Çarşamba günü saat 10.00 ila 23 Şubat Pazar sabah saat 08.00 arasında İstanbul’un 39 ilçesinde aralıksız sürdürülen çalışmalar ile 84.805 ton tuz ve 114 ton solüsyon yollara döküldü. Karayolları ve diğer ilgili ekiplerle koordineli olarak yürütülen çalışmalarda, kritik noktalara 407 tuz kutusu yerleştirildi ve gizli buzlanma noktaları anlık olarak tespit edilerek müdahale edildi.

KAZALARA HIZLI MÜDAHALE

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen trafik kazalarına İBB ekipleri hızla müdahale etti.

153 Çözüm Merkezi’ne 1.886 ihbar gelirken, bunların arasında 78 ağaç devrilmesi, 8 direk devrilmesi ve 51 tehlike arz eden parça müdahalesi yer aldı.

Öne çıkan kazalar arasında:

- D100 Büyükçekmece-Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada ekipler araç kaldırma ve yol açma işlemlerini 25 dakikada tamamladı.

- Beykoz Rüzgarlıbahçe’de kontrolünü kaybeden bir araç, ticari taksiye çarparak 2 evin duvarına zarar verdi. Ekipler hızla olay yerine ulaşarak gerekli önlemleri aldı.

- D100 Çağlayan Darülaceze yolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle trafik kısa sürede normale döndü.

EVSİZLERE SIĞINAK VE SICAK YEMEK DESTEĞİ

İBB Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda, 667 evsiz vatandaş, anlaşmalı oteller ve barınma tesislerine yerleştirildi. Burada kalan vatandaşlara banyo, kıyafet, sıcak yemek, sağlık taraması ve ilaç desteği sağlandı.İBB ayrıca bu kişilerin istihdama yönlendirilmesi için Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla destek sundu.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, haftada 650 noktada toplam 3 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıttı.

VATANDAŞLARA 83 BİN KUMANYA DAĞITILDI

Kış şartları nedeniyle trafikte kalan sürücüler ve sahada çalışan ekipler için 83.700 kumanya ve 72 bin kişilik mobil büfe malzemesi (çay, çorba, su, meyve suyu, kek) dağıtımı yapıldı. Ayrıca Mecidiyeköy, Beşiktaş İskele, Cevizlibağ, Üsküdar, Kadıköy İskele, Esenler Otogar gibi yoğun noktalarda sıcak içecek ve çorba servisi sunuldu.

ULAŞIMDA EK SEFERLERLE AKSAMALAR ÖNLENDİ

Olumsuz hava koşullarına rağmen İETT otobüs seferleri yüzde 4, metrobüs seferleri yüzde 2 artırılarak 750 ek otobüs ve 240 ek metrobüs seferi düzenlendi. Ayrıca metro ve tramvay seferleri gece saat 02.00’ye kadar uzatıldı, Cuma ve Cumartesi günleri ise sabaha kadar devam etti.

İSTANBUL HAVALİMANI VE SABİHA GÖKÇEN’DE SEFER AZALTMALARI

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM), İstanbul Havalimanı’nda 122 uçuşu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 60 uçuşu iptal etti. Ancak ek önlemler sayesinde havalimanlarında büyük çaplı aksaklık yaşanmadı.

BUZLANMAYA KARŞI TEYAKKUZ

İstanbul’da hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yükselmesi beklenirken, İBB ekipleri buzlanma ve olası yeni yağışlara karşı teyakkuz halinde kalmaya devam edecek.