İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar bazı araçların üzerini karla kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı öğle saatlerinden itibaren yeniden etkili olmaya başladı. Mega kent İstanbul’un bazı ilçeleri kar yağışıyla beyaza büründü. Sultangazi ve Bahçelivler’de de lapa lapa yağdı. Bazı araçların üzerini kar kapladı.

Kar yağışının barajların dolması için iyi diyen Kaan Uygur, " Kar yağması iyi oldu. Barajların dolması için yağması iyi. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

Hatalıklardan kurtulmak için kar yağmasının önemli olduğu belirten Nusret İlçöl, "Kar yağması güzel bir şey, en azından barajlarımıza bir katkı sağlar. Hastalıklardan kurtulmamız için kar yağışının devamını bekliyoruz" dedi.