Avcılar’da, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince gerçekleştirilen birçok ilçede otomobil ve kamyonetlerin çalınmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan ve 17 suç kaydı olduğu ortaya çıkan 1 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince, çalıntı araçların tespiti için Avcılar’da denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, birçok ilçeden çalınan çeşitli marka otomobil ve kamyonetin çalınması olayıyla ilişkisi olduğu tespit edilen ve 17 suç kaydı olduğu belirlenen A.Ç., (24) gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şüpheli A.Ç., emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.