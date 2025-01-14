İstanbul’da müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin telefon gruplarında paylaşan taksi sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltıp taciz eden ve bu görüntüleri telefon gruplarından paylaşan taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatmış, şüphelinin B.N. isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edilmişti. Şüpheli bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, videodaki kadın ile geçmişte tanışan B.N.’nin boşanma aşamasında olduğu ve kayda aldığı görüntüleri kıskandırmak amacıyla eşine gönderdiği belirlenmişti.

Emniyette sorguya alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı. Taksici adliyeye sevk edildi.