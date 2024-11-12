İstanbul’da düzenlenen operasyonda kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kafede kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerince belirlenen kafeye 10 Kasım’da düzenlenen operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca ve farklı çapta 439 mermi ele geçirildi. Yapılan operasyonda F.Ç.(30), H.B.A.(35), A.Ç.(20) ve B.E.(27) isimli 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.Ç. isimli kişi savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, F,Ç., H.B.A., ve B.E. adlı 3 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.