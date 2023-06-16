İstanbul’da, uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele neticesinde düzenlenen operasyonlarda, ekseriyetini Asya ve Ortadoğu kökenlilerin oluşturduğu toplam 96 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ülkeye yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturma neticesinde il genelinde dün akşam saat 21.00 sıralarında “Kaçak Göçmen Evi” olarak kullanıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Baskınlarda 39 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alınırken, kaçak göçmenleri söz konusu evlerde barındırdıkları tespit edilen M.U.G.(35) ve M.Ş.(47) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yasadışı sığınmacılara yönelik önceki gün Bağcılar ilçesindeki denetimlerde de ülkeye kaçak olarak giriş yapmış, vize ihlali bulunan ve yasal kalış süresini ihlal etmiş yabancı uyruklu toplam 57 kaçak göçmen daha yakalandı.

Birer gün arayla yapılan operasyonlarda yakalanan toplam 96 kaçak göçmen, sınır dışı işlemlerinin tamamlanabilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu göçmenlere yasadışı yollarla evlerini kiraya veren 2 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi.

Söz konusu göçmen evleri, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Yakalanarak gözaltına alınan M.U.G. ve M.Ş. isimli 2 kuşkulunun ise polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.