İstanbul’un Güngören ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 300 bin lira civarında olduğu belirlenen 5 bin 800 dal sigara ve 210 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul’un Güngören ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 300 bin lira civarında olduğu belirlenen 5 bin 800 dal sigara ve 210 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik Güngören’de bir iş yeri ve depoya yapılan operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Söz konusu iş yeri ve depoda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira civarında olduğu belirlenen 5 bin 800 dal kaçak sigara, 40 bin boş makaron ve 210 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.