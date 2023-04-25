İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzensiz göçmenlerin kaldığı 7 ayrı ‘şok evi’ne yapılan operasyonda 38 yabancı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları ve ‘şok evleri’ olarak adlandırdıkları mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarda 19 Nisan’da Arnavutköy’de 7 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan incelemede, evlerde koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, düzensiz göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayan M.A. ve O.F. adlı 2 ev sahibinin kaçak göçmenleri evlerinde barındırdıkları ve haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 38 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlere yer temin ettikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemece serbest bırakılan ev sahiplerine evlerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına 5 bin 740 lira olmak üzere, toplamda 218 bin 120 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı. Diğer yandan yakalanan 38 düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.