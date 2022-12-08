İstanbul’da iki ayrı ilçede 7 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 47 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.

İstanbul’da iki ayrı ilçede 7 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 47 kaçak göçmenin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, konut ve iş yerlerini ülkede kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlere kiralayan ya da bu kişileri ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Dışarıdan bakınca ‘kuaför’, içeriye girince göçmen koğuşu

Yürütülen soruşturma doğrultusunda Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde kaçak göçmenlerin barındırıldığı 7 farklı şok evini tespit eden polis, çalışmalarını derinleştirdi. Söz konusu 7 adresi mercek altına alan emniyet güçleri, bu evlerden birinin dikkat çekmemesi için dışarıdan “kuaför” görünümü verildiğini tespit etti. Evin arka tarafının iki katlı şok evi olarak kullanıldığını belirleyen emniyet ekipleri, önceki söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskında, şok evlerinde barındırılan farklı uyruklarda 47 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Baskına hedef olan ‘şok evleri’ ile ilgili yapılan incelemelerde, odalarda koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin ülkede barınmalarını sağladıkları ve yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Tespiti yapılan 7 ev sahibi hakkında adli işlem yapılırken, ayrıca bu mülk sahiplerine evlerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere, toplamda 120 bin 978 lira para cezası verildi.

Şok Evlerinde yakalanan 47 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.