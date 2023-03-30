Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısında İSPARK otopark alanlarına elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulması teklifi kabul edildi. Toplantıda konuşan İSPARK Genel Müdür Yardımcısı Samet Aslan, “2030 yılına geldiğimizde Türkiye’deki elektrikli araçların yüzde 55’inin İstanbul’da olacağı ve kullanılacağı, bu sayının da 1 milyon olacağı öngörülmektedir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İSPARK otopark alanlarına elektrikli şarj istasyonu kurulması teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısında görüşüldü. UKOME toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe başkanlığında Zeytinburnu 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantının ana maddesini ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi hüküm ve sorumluluğunda olan İSPARK A.Ş. alanlarına elektrikli şarj istasyonu kurulması teklifi oluşturdu. Mecliste ayrıca yayalaştırma teklifleri, Adalar Ulaşım ve Lojistik Yönergesi çerçevesinde elektrikli araçlara bireysel ve işletmeler için Elektrikli Araç Kullanım İzin Belgesi görüşü teklifi, otobüs taşımacılığı taleplerinin değerlendirilmesi ve parkomat projesi teklifleri görüşüldü.

“2030 yılında elektrikli araçların yüzde 55’i İstanbul’da olacak”

Konu ile ilgili sunum yapan İSPARK Genel Müdür Yardımcısı Samet Aslan, “2030 yılına geldiğimizde Türkiye’deki elektrikli araçların yüzde 55’inin İstanbul’da olacağı ve kullanılacağı, bu sayının da 1 milyon olacağı öngörülmektedir. Biz şu an halihazırda elektrik altyapısı müsait olan bütün katlı otoparklarımızda elektrikli araç şarj istasyonu kurabiliriz. Açık ve yol üstü otoparklarımızda da bu konuyla ilgili fizibilite çalışmalarına başlayabiliriz. Sıfır karbon emisyonu çalışmaları çerçevesinde da çevreci işletme vizyonu oluşturulması çalışmalarına başladık. 2024 yılında da açık ve yol üstü otoparklarımızın kurulumu için gerekli olan süreçleri başlatmak ve 1 yıl içerisinde de bunun bir bölümünü işletmeye açmak hedefindeyiz. 2025 yılında da tüm katlı ve açık otoparklarımızda bu kurulumları gerçekleştirmek ve işletmeye hazır hale getirmek istiyoruz. 2030 yılında İSPARK otoparklarının bütün kapasitesinin yüzde 10’unu elektrikli araç şarj istasyonlarına ayırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aslan’ın sunumunun ardından toplantının başkanlığını üstlenen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe tarafından katılımcıların oyuna sunulan teklif, oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca ada taksilerde çevrimiçi kartların kullanım teklifi de görüşüldü. Meclise sunulan teklifte, Ada Taksi açılış ücreti Adakartlı’ya 14,14, İstanbulkart sahipleri için 42,40 iken, açık çevrim kart sahipleri için de 84,80 olarak düzenlenmesi teklifi oylamaya sunuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, bunun bir gizli zam olduğuna dikkat çekerek, bu teklifi kabul etmeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, teklifi tekrar değerlendirilmesi için komisyona geri gönderdi.

Mart ayı toplantısında ayrıca Adalar’da "Ulaşım ve Lojistik Yönergesi" çerçevesinde "Bireysel ve İşletmeler için Elektrikli Araç Kullanım İzin Belgesi" görüşü verilmesi, parkomat projeleri ve taksi durak teklifleri ve bazı sokakların yayalaştırılması konuları da görüşüldü.