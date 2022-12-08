Kağıthane’de panelvan araçla dolaşan hırsızlar, 1 ay içerisinde iki farklı inşaat alanından yüklü miktarda kablo ve inşaat malzemesi çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, sahte plaka kullandıkları tespit edilen hırsızlardan kadın olanı Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Kağıthane’de panelvan araçla dolaşan hırsızlar, 1 ay içerisinde iki farklı inşaat alanından yüklü miktarda kablo ve inşaat malzemesi çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, sahte plaka kullandıkları tespit edilen hırsızlardan kadın olanı Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Gültepe ve Çağlayan Mahalleleri’nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, 1 ay içerisinde 2 farklı inşaat alanından yüklü miktarda kablo ve inşaat malzemesi çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda inşaat alanına giren şüphelilerin, çaldığı malzemeleri gri renkli panelvan bir araca yükleyip oradan uzaklaştıkları tespit edildi. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

Kağıthane polisi sahte plaka kullanan hırsızı yakaladı

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan polis ekipleri gri renkli aracın plakasının ilk olayda 34 FUE 890, ikinci olayda ise 34 FUE 388 olduğunu fark etti. Buna istinaden Plaka Tanıma Sistemi üzerinde benzer araçlara yönelik inceleme yapan ekipler, aracın orijinal plakasının 34 EYA 071 olduğunu ve Banu G. üzerine kayıtlı olduğunu tespit etti. Hırsızlık için kullandığı aracın plakası üzerinde oynamalar yapan Banu G.’nin aynı zamanda benzer suçlardan 4 adet suç kaydının olduğu belirlendi. İki farklı inşaat alanından yüklü miktarda kablo ve inşaat malzemesi çaldığı belirlenen Banu G., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs adli işlemleri için Çağlayan Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.