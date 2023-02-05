İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Yarın Çok Genç Olacak’ projesi çerçevesinde İstanbul kültür gezisi programına katılan Erzurumlu 130 genç, hayatlarında ilkleri yaşadı. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun nezaretinde 3 gün boyunca İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezen gençler, ilk defa uçağa binip, deniz gördü.

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Yarın Çok Genç Olacak’ projesi çerçevesinde İstanbul kültür gezisi programına katılan Erzurumlu 130 genç, hayatlarında ilkleri yaşadı. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun nezaretinde 3 gün boyunca İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezen gençler, ilk defa uçağa binip, deniz gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum programında verdiği talimatla İçişleri Bakanlığı’nın himayelerinde hayata geçirilen ‘Yarın Çok Genç Olacak’ projesi çerçevesinde Erzurum’un Hınıs İlçesinde eğitimlerini sürdüren 130 genç, İstanbul’da misafir edildi. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun nezaretinde 3 gün boyunca öğretmenleri Hülya Başaran ve Mahsum Bozkurt ile beraber İstanbul’da ağırlanan gençler, unutulmaz bir yarıyıl tatili geçirdi. Erzurum Havalimanı’nda hayatlarına ilk defa uçağa binen Hınıslı öğrencilerin heyecan ve mutlulukları yüzlerine yansıdı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kendileri için hazırlanan otobüslerle alınan gençlere gezi boyunca bir ambulans ve trafik eskortu eşlik etti. İstanbul’u ilk kez gören çocuklar, mega kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezip, Valide Sultan Gemisi ile boğaz turu yaptı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Yerebatan Sarnıcı Müzesi ve İstanbul Üniversitesini görme imkanı bulan gençlere profesyonel rehberler eşlik etti. İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Eyüp Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi de projeye destek verdi.

Bakan Soylu gençlere seslendi

Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisi’nde akşam yemeğinde bir araya gelen gençler, Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki ile söyleşi gerçekleştirdi. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun telefonundan gençlere seslendi. Gezip görmek ve yeni insanlar ile tanışmanın en büyük zenginliklerden olduğunu belirten Bakan Soylu, daha önce ülkenin farklı kentlerinde uygulanan projenin şimdi Erzurum ayağına start verdiklerini ifade ederek, “Erzurum’dan İstanbul’a ülkenin her yerinde hem tarih var, hem kültür var hem de birlik beraberlik var. Bunu bu güne kadar ecdadımız getirdi, şimdi bizler sizlere taşımaya çalışıyoruz. Sizler bu medeniyetin ve bu kültürün varlığını bütün dünyada özellikle Müslümanlarda nasıl bir kardeşlik olabileceğini göstereceksiniz. İstanbul’un tadını doya doya çıkarmanızı istiyorum. Memleketinize gittiğinizde gördüklerinizi arkadaşlarınıza anlatmanızı istiyorum. Bu ilk gurup, Sayın Milletvekilimize söz verdim bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Siz aileniz ile beraber olup geleceğe dair ürünlerinizi ortaya koyup başarınız devam ettikçe bizler sizi iki gözümüz gibi, göz bebeğimiz gibi yapılması gerekenler konusunda kendimizi sorumlu hissettiğimizi söylemek isterim. Bu tatil zamanında seyahat eden arkadaşların hem birbirlerini daha iyi tanıması, hem yeni yerler görmesi, hem ufkunu ve misyonunu geliştirmesi bizim ayrıca mutluluğumuzdur. İnşallah sizler de yarın öbür gün büyüyüp bir yerlere gelecek ve sizden sonra gelecek gençlere bu imkanları sağlayacaksınız. Allah sizi nazardan korusun, Allah bahtınızı açık etsin ve zorlarınızı kolaylaştırsın inşaallah” ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ise projenin İçişleri Bakanlığının himayelerinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’ya desteklerinden dolayı şahsım ve buraya gelen gençler adına çok teşekkür ediyorum. Erzurum kadim bir şehir, doğunun başkenti. Ama aynı zamanda dünya başkentlerinden biri olan İstanbul ile Erzurum arasında hem gençlerimizin İstanbul’daki tarihsel ve kültürel geçmişimizi öğrenmeleri hem de onları şubat tatilinde kısacık da olsa bilgilendirmek amacıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile başladık projemize. Bugün ilk grubumuz geldi. Ümit ediyorum ki yılsonuna kadar Hınıs’tan Tekman’a, Karaçoban’dan Horasan’a, Köprüköy’den Karayazı’ya varıncaya kadar 7-8 ilçemizde uygulayacağımız bir proje olacak” dedi.

Gelen ilk grup içerisinde İstanbul’u ilk defa gören, ilk defa uçağa binen gençlerin bulunduğunu ifade eden Taşkesenlioğlu, “İlklerin deneyimlerini istedik onlardan. Bu gezi gençlerin kendi aralarındaki kardeşliği, dostluğu geliştirmiş oluyor aynı zamanda. Bir ülkenin farklı şehirlerinde yaşadığınızda kendinizi daha iyi hissedip, ‘iyi ki Türkiyeliyim’ diyebiliyorsunuz. Doğuda yaşayanlar olarak yeni ufuklara yelken açmak isteyeceğiz İstanbul ile beraber” diye konuştu.

Gezi programında yer alan İstanbul Üniversitesinin dünyanın en eski üniversitelerinden olduğunu hatırlatan Taşkesenlioğlu, “Kampüsünün tarihi dokusu çok özel. Gençlerimize farklı bakış açıları ve farklı ufuklar kazandırmak amacını güdüyoruz. Gelen gençlerimizin hemen hemen hepsi lise son sınıf öğrencileri, dolayısıyla bu sene de üniversiteye girecekler. Atatürk Üniversitemiz zaten Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden bir tanesi, ancak İstanbul’a gelmişken İstanbul Üniversitesinin bilgi birikimini, tecrübesini ve o güzel kitaplara konu olan tarihi dokusunu da gençlerimize göstermek istedik” ifadelerini kullandı.

"Daha önce televizyonda görüyorduk"

İstanbul’u ilk defa gören gençler ise daha önce televizyonda, sosyal medyada ve dizilerde izledikleri şehirde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. Özellikle İstanbul Üniversitesinden çok etkilendiğini ve burada okumak istediğini belirten Zeynep Nisa Şanal, “İstanbul’u çok merak ediyordum, sürekli televizyonlarda görüyordum. Herkesin çok merak ettiği, tanınan ve ünlü bir şehir İstanbul, gezmek çok istiyordum ama çok da fırsatımız olmuyordu. Buradaki tarihi yerleri, tarihi eserleri gezmek çok istiyordum. Ben Erzurumluyum ve deniz hiç görmedim, çok istiyordum deniz görmek. Türk vatandaşı olup bir Türk olup, herkesin özenip geldiği bir yeri hiç görememek beni çok üzüyordu. Bu fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Topkapı Sarayı’ndan çok etkilendim. Çok büyüleyici bir yerdi, gözümü alamadım, hiç çıkmak istemedim. Zaten hedeflerimde olan İstanbul Üniversitesini gördüm. Üniversiteye hazırlandığımız için doğal olarak üniversiteleri araştırıyorduk. Bunların başında İstanbul Üniversitesi geliyordu, bizzat gidip görmek o havayı koklamam çok etkileyici oldu. İyice heveslendim, şimdi hedefim İstanbul Üniversitesinde hukuk bölümünü okumak” diye konuştu.

Yarıyıl tatilinde üç gün boyunca unutulmaz anlar yaşayıp, anılar biriktiren gençler gezinin sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etmeyi ihmal etmediler.