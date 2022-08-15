Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, göreve geldiği günden bugüne Eyüpsultan’da spor, sanat ve eğitim alanlarında ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olacak farklı projelere imza attı. Bu projelerden biri olan Matematik Evi projesi, öğrencilere rakamlarla oynamayı, formüllere dokunmayı, problemleri severek çözmeyi mümkün kılıyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, göreve geldiği günden bugüne Eyüpsultan’da spor, sanat ve eğitim alanlarında ilklerin ve yeniliklerin öncüsü olacak farklı projelere imza attı. Bu projelerden biri olan Matematik Evi projesi, öğrencilere rakamlarla oynamayı, formüllere dokunmayı, problemleri severek çözmeyi mümkün kılıyor.

İstanbul’da ilk ve tek Matematik Evi’ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Belediye kaynakları ile hayata geçirilen Matematik Evi projesi, matematikte öğrenme yaklaşımlarını değiştirerek, 21. yüzyıl matematiksel becerileri eğitiminin gereksinimlerini karşılıyor. Günlük hayattaki matematiğin gerçek, eğlenceli ve ilginç taraflarına dikkat çeken bir müze görünümünde olan Eyüpsultan Belediyesi Matematik Evi, Altın Oran’dan, Da Vinci Köprüsü’ne, kanalizasyon kapağındaki sırra, Mimar Sinan’ın yapılarındaki muhteşem fikirlerden, perspektife kadar matematiğin gizemli dünyasında unutulmayacak bir yolculuk yaşatıyor. Bu yolculukla birlikte matematiğin sanatla ilişkisine, asal sayılara, çevre-yarıçap ilişkisinden, açı-görüntü sayısı ilişkisine, tam kare açılımının geometrik ispatından çarpma işleminin mantığına kadar ilköğretim müfredatından üst düzey matematiğe kadar her seviyeye uygun birçok örnek uygulamayı öğrencilerle buluşturuyor.

Haftanın 6 günü açık olan Matematik Evi’ni 7’den 70’e herkes ziyaret edebiliyor. Herhangi bir yaş sınırlamasının olmadığı Matematik Evi’ne okullar ise Çarşamba ve Perşembe günleri randevu alarak kendilerine verilen uygun saatlerde gelebiliyorlar. Matematik Evi’nde öğrencilere matematik öğretmenleri ve rehberleri tarafından matematiğin günlük hayattaki ilişkisi anlatılırken, atölyelerde ve bahçede tasarım çalışmalarına katılımları sağlanıyor. Hafta sonları ise çocuklar aileleriyle birlikte Matematik Evi’ni gezip, sanat ve tasarım atölyelerinde çalışarak eğlenceli ve kaliteli zaman geçiriyorlar.