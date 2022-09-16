Büyükçekmece’de yaşayan Feridun Bakır, belediyenin açtığı kurslara katılarak süper meyve olarak adlandırılan "Aronya" yetiştirmeye başladı. Meyvenin ilk hasadını gerçekleştiren Bakır, destekleri için Büyükçekmece Belediyesi’ne teşekkür etti.

Büyükçekmece’de yaşayan Feridun Bakır, belediyenin açtığı kurslara katılarak süper meyve olarak adlandırılan "Aronya" yetiştirmeye başladı. Meyvenin ilk hasadını gerçekleştiren Bakır, destekleri için Büyükçekmece Belediyesi’ne teşekkür etti.

Büyükçekmece’de yaşayan Feridun Bakır, Büyükçekmece Belediyesi’nin açtığı kurslara katılarak "aromatik bitkiler" üzerine eğitim aldı. Belediye Tarım İşleri Müdürlüğü yetkililerinin yönlendirmesiyle süper meyve olarak adlandırılan aronya yetiştirmeye karar veren Bakır, çalışmalara başladı. Feridun Bakır’ın emekleri sonuç verdi. İstanbul’da ilk kez yetiştirilen aronya meyvesinin hasadı geçtiğimiz gün yapıldı.

“Avrupa pazarlarında çok değerli bir meyve”

Büyükçekmece’de aronya meyvesinin hasadının ilk defa gerçekleştiğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi "Büyükçekmece Belediyesi Tarım İşleri Müdürlüğümüz yeniliklere devam ediyor. Halkın bilinçlendirilmesi noktasında üç ayrı üniversite ile Tekirdağ üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi ile birlikte yaptığımız çalışmalar mahsullerini vermeye başladı. Büyükçekmece’de hiç olmayan aronya bitkisini ve onun mahsulünü ilk defa bugün topladık. Aronya çok güçlü bir antioksidan ve özellikle Avrupa pazarlarında çok değerli bir meyve cinsi. Dolayısıyla teknik bilgileri verip çiftçiyi ve bu işle uğraşmak isteyen vatandaşlarımızı desteklediğimiz zaman hiç aklımızda olmayan ne kadar önemli tarım çeşitliliğinin ilçemizde olabileceğini yaşadık ve bundan son derece mutlu olduk. Daha önce birçok alanda siyez buğdayı ve tarımın diğer kollarında yapmış olduğumuz eğitim çalışmaları yine aynı şekilde mahsulünü vermişti. Lavanta bütün bölgede, her tarafta lavanta bahçeleri oldu. Büyükçekmece için gelecek adına çok sevindirici. Çünkü bizim 800 hektardan fazla tarım arazilerimiz var ve bunların ebedi olarak korunması için benden sonra herkesin, tüm halkın, sivil toplum kuruluşlarının, tüm vatandaşlarımızın herkesin tarım arazilerimizi koruması lazım. Aronyayı yetiştiren aileyi kutluyorum. Önce eğitimlere geldi, kursunu aldı. Sonra ekti, dikti. Şimdi de satacak, parasını kazanacak. Aronyanın dikimi, ekimi İstanbul’da ilk defa oldu.”

"ilk defa ekileceğini fark ettim’’

Büyükçekmece Tarım Akademisi eğitimlerine katılan ve ilçede aronya meyvesinin ilk üretimini yapan Feridun Bakır duygularını şöyle ifade etti: “Büyükçekmece’de kurslara katıldım. Aromatik bitkiler üzerinde ders aldım. İlk defa ekileceğini fark ettim. Bu yüzden de ben öncülük yapmak istedim. Ektim, yetiştirdim. İstanbul’umuza hayırlı olsun. Büyükçekmece Belediyesi’nin kurslarına katıldım. Çok fayda gördüm. Zaten kararımda büyük etkisi onlar oldu" ifadelerini kullandı.