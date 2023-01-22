Kağıthane’de çekçek arabalı kuzen 3 hırsız, kapalı olan bir otele girerek 2 adet televizyon çaldı. İlginç hırsızlık anları kameralara yansırken, çaldıklarını çekçek arabasına koyan kuzen 3 hırsız bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Kağıthane’de çekçek arabalı kuzen 3 hırsız, kapalı olan bir otele girerek 2 adet televizyon çaldı. İlginç hırsızlık anları kameralara yansırken, çaldıklarını çekçek arabasına koyan kuzen 3 hırsız bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent Emniyetevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ruhsatsız olması nedeniyle kapalı bulunan bir oteli gözüne kestiren çekçek arabalı 3 şahıs, bir süre binada inceleme yaptı. İçeride kimsenin olmadığını anlayan şahıslardan biri, pencereyi kapatan kaplamayı kırarak içeriye girdi. İçerideki iki televizyonu söken şahıs onları dışarıya çıkartarak diğer şahıslarla birlikte çekçek arabasına koydu. Şahıslar ardından hızla otelin önünden uzaklaştı. Hırsızlık anları da kameralara yansıdı.

Hırsızları bekçiler suçüstü yakaladı

Olayın ardından işyeri sahibinin şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis, şahısların eşkallerini tespit etti. Olayla ilgili sokakta çalışma yapan Çarşı ve Mahalle bekçileri, ertesi gün saat 23.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde ellerinde 2 adet televizyon bulunan 3 şahsın yanına gitti. Şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan kontrollerde televizyonların otele ait oldukları anlaşıldı.

Kuzen hırsızlar serbest kaldı

Bunun üzerine birbirleriyle kuzen olan ve emniyette “işyerinden ve kurumdan hırsızlık” suçundan kaydı olan Vahit İ. (16), “açıktan hırsızlık” suçundan kaydı bulunan Melik İ. (14) ve Mustafa İ. (12) gözaltına alındı. Kağıthane Çocuk Büro Amirliğine teslim edilen 3 şahıs, ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.