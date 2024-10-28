İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde sis etkili oldu. Mega kentin iki yakası arasında etkili olan ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kısmen kaplayan kartpostallık görüntü havadan görüntülendi.

İstanbul’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Anadolu ve Avrupa arasında daha fazla etkisini gösteren yoğun sis, ormanlık alanı da kapladı. Fatih Sultan Mehmet köprüsünün de kısmen gözden kaybolmasına neden olan sis bulutları ortaya muhteşem görüntüler çıkardı. Havadan çekilen o anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutları arasından süzülen güneş ışıklarının da ortaya çıkardığı eşsiz manzara dron kamerasına yansıdı.