İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Mega kentin iki yakası arasında etkili olan ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kısmen kaplayan sis bulutu havadan görüntülendi.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde özellikle Boğaz ve çevresinde etkili oldu. Avrupa yakasından çekilen görüntülerde Boğaz’ın diğer yakasına görüş mesafesi düştü. Sis bulutları, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ayaklarının kaybolmasına neden oldu. Sis bulutları arasında kalan iki yaka ise havadan görüntülendi.