İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki bir sanayi sitesine düzenlenen operasyonda, Türkiye’ye yasadışı yollarla getirilen içi doldurulan çeşitli yaban hayvan türüne ait farklı boylarda yüzlerce post ve deri ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki bir sanayi sitesine düzenlenen operasyonda, Türkiye’ye yasadışı yollarla getirilen içi doldurulan çeşitli yaban hayvan türüne ait farklı boylarda yüzlerce post ve deri ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece ilçesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir işyerinde Türkiye’ye yasadışı yollarla getirilen çeşitli hayvan türlerine ait farklı boylarda süs eşyası olduğu bilgisine ulaştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 17 Kasım’da söz konusu işyerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri ile ortak operasyon düzenlendi. İşyerine yapılan baskında 1 şüpheli yakalandı. Adreste gerçekleştirilen aramada, 18 flamingo, kınalı keklik, beyaz gelincik, vervet maymunu, dağ keçisi, kızıl geyik, sansar, kızıl akbaba, tavus kuşu tahniti, 343 adet aslan, timsah, leopar, zebra, boz ayı, tilki, rakun, ceylan, kurt, vaşak, yaban koyunu postu, 175 adet vaşak ve rakun kuyruğu, piton yılanı derisinden yapılan 28 çanta, 20 adet domuz dişi ve 90 adet çeşitli hayvan türlerine ait süs eşyaları ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.