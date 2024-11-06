İstanbul’da girdikleri ev ve iş yerlerinden aldıkları anahtarlarla otomobilleri ve lüks araçların hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımlarını çalan 2 kişi, önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt, Avcılar, Esenler ve Beylikdüzü’nde meydana gelen otomobil hırsızlıkları ve lüks otomobillerin hayalet ekranlarının çalınması üzerine inceleme başlatıldı. Hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu bazı hırsızlık olaylarının kameralara yansıdığı belirlendi. Plakasını değiştirdikleri çalıntı araçlarla park halindeki otomobillerin yanına yaklaşan hırsızların dakikalar içinde elektronik donanımları çaldıkları tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Bağcılar’da yapılan operasyonla şüpheliler Yüksel A. (19) ile Tolga E. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Yüksel A.’nın 14 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin 7 araçtan hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımın çalınması, 3 otomobil ve 1 plaka hırsızlığının failleri olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.