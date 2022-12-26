Gümüşsuyu’nda Halk Tv YouTube Koordinatörü 27 yaşındaki Uğur Yanıkel’in parktan koşarak yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atladığı anlar kameralara yansıdı. Şahsın atladığı yerden kalkamadığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gümüşsuyu’nda Halk Tv YouTube Koordinatörü 27 yaşındaki Uğur Yanıkel’in parktan koşarak yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atladığı anlar kameralara yansıdı. Şahsın atladığı yerden kalkamadığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halk Tv YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel, parka gitti. Ardından Yanıkel henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atladı. Beton zemine düşen Yanıkel, yerde hareketsiz kaldı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Polis gencin koşarak atladığını tespit etti

Sağlık ekipleri ağır yaralı Yanıkel’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Yanıkel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin atladığı anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda Yanıkel’in parktan koşmaya başladığı ve duvardan atlayarak yere düştüğü tespit edildi. Polis ekipleri gencin hayatını kaybettiği olayla ilgili “şüpheli ölüm” olarak inceleme başlattı.