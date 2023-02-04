İstanbul’da yer yer etkili olan yağmurun da etkisiyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Bostancı mevkiinde iki yönde de yoğun trafik olduğu gözlenirken trafik seviyesi yüzde 72 seviyelerinde ölçüldü.

İstanbul’da yer yer etkili olan yağmurun da etkisiyle özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Bostancı mevkiinde iki yönde de yoğun trafik olduğu gözlenirken trafik seviyesi yüzde 72 seviyelerinde ölçüldü.

İstanbul’da hafta sonu yer yer yağmur etkisini gösteriyor. Yağmurun da etkisiyle şehirde trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle ana arterlerde trafik nedeniyle araç yoğunluğu oluştu. E-5 karayolu Bostancı mevkiinde de iki yönde araç trafiğinin yoğun olduğu gözlendi. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerinde ölçüldü.