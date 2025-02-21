İstanbul'da etkisini sürdüren kar dolayısıyla iki gündür Valilik kararıyla okullar tatil edilirken, olumsuz hava koşullarının devam etmesi dolayısıyla hafta sonu da sürücü kurslarının sınav ve eğitimleri ile özel öğretim merkezlerindeki kurslardaki eğitimlere ara verildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da sınav ve eğitim faaliyetlerine hafta sonu ara verildi.

Açıklama İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapıldı.

Vali Gül, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörüldüğünden dolayı, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezleri/kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Öte yandan Vali Gül, 23 Şubat Pazar günü yapılacak olan Millî Savunma Üniversitesi Sınavı’nda 103 bin öğrencimiz ter dökeceğini belirterek, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.