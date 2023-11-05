İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Taksim’de de etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardında İstanbul’da beklenen yağmur akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. İstanbul’un her iki yakasında da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ile birlikte yer yer şimşeklerin de çaktığı görüldü.

Taksim’de de etki olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yürürken bazı vatandaşlar yağmurdan kaçmak için sağa sola koşuşturdu. Bazı vatandaşlar ise sağanak yağmur altında dans ederek video çekti.