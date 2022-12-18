İstanbul’un 3 farklı ilçesinde fuhuş operasyonu düzenlendi. Organize bir şekilde fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 2’si kadın 7 şüpheli, operasyon sırasında gözaltına alındı. Fuhuş yapmaya zorlanan 5 mağdur kadın ise kurtarıldı.

İstanbul’un 3 farklı ilçesinde fuhuş operasyonu düzenlendi. Organize bir şekilde fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 2’si kadın 7 şüpheli, operasyon sırasında gözaltına alındı. Fuhuş yapmaya zorlanan 5 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği, 3 ay süren fiziki takip sonrasında İstanbul’da organize şekilde fuhuş yaptıran çeteyi tespit etti. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelilere ait olan; Ümraniye, Çekmeköy ve Şişli’deki 12 farklı adrese 14 Aralık Çarşamba tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2’si kadın 7 şüpheli gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 5 kadın ise koruma altına alındı. Şüpheliler, karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4’ü tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.